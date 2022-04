“Renúncia não apaga erros”, diz Emidio após Arthur do Val deixar mandato de deputado estadual

Arthur do Val (União Brasil) renunciou ao mandato de deputado estadual nesta quarta-feira (20). Decisão veio após o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovar processo que poderia levar a cassação do seu mandato após a repercussão de declarações sexistas feitas por ele contra ucranianas, em março.

publicidade

O deputado estadual e ex-prefeito de Osasco Emidio de Souza (PT), um dos parlamentares que protocolaram o processo, classificou a atitude de Arthur, também conhecido como “Mamãe Falei”, como uma “manobra para manter os direitos políticos”. “A Alesp não vai ceder e vai dar prosseguimento no processo. Renúncia não apaga erros”, declarou Emidio, na tarde de hoje (20), no Twitter.

Um dia após o MPF comunicar que acolheu a minha representação pela fabricação de armas incendiárias, Arthur do Val manobra para manter os direitos políticos e renuncia. A Alesp não vai ceder e vai dar prosseguimento no processo. Renúncia não apaga erros. — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) April 20, 2022



De acordo com Arthur do Val, com sua renúncia, os parlamentares deverão discutir seus direitos políticos. “Vai ficar claro que eles querem na verdade é me tirar das próximas eleições”, afirmou, em nota.

publicidade

“Não pensem que desisti”

Ainda em nota, Mamãe Falei disse que a decisão de renunciar a cadeira na Alesp foi tomada em respeito aos seus eleitores. “Estou sendo vítima de um processo injusto e arbitrário dentro da Alesp. O amplo direito a defesa foi ignorado pelos deputados, que promovem uma perseguição política”, disse. “Mas não pensem que desisti, continuarei lutando pelos meus direitos”, completou.

Caso o processo pela cassação seja aprovado, mesmo deixando o cargo de deputado estadual, Arthur do Val pode ficar inelegível por oito anos.