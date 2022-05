Rogério Lins reforça apoio ao pré-candidato Gerson Pessoa para deputado estadual

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, reforçou o seu apoio ao coordenador regional do Podemos e ex-secretário de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, Gerson Pessoa, como seu pré-candidato a deputado estadual. Nesta semana, Lins usou as redes sociais para falar sobre a importância de Gerson em conquistas recentes da cidade.

O prefeito destacou, entre outros pontos, o trabalho de Gerson Pessoa à frente da pasta de Tecnologia, bem como a parceria em sua trajetória profissional, mesmo antes da vida política de ambos.

Durante sua gestão como secretário, o Gerson colaborou para a abertura de novas empresas no município, gerando mais de 100 mil empregos e configurando Osasco como a cidade que mais gerou vagas de emprego em 2021, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

As ações do coordenador regional do Podemos como secretário, indicam ainda um cenário promissor para a cidade de Osasco já nos próximos anos, com a continuidade da geração de vagas de emprego e atração de novas empresas.

Entre as missões importantes que cumpriu no comando da secretaria, destacam-se ainda o investimento em equipamentos para formar um parque tecnológico na Prefeitura, para dar suporte às empresas 4.0 que vieram para a cidade e a preparação dos primeiros passos do Polo Tecnológico de Osasco, que já conta com grandes parceiras (Microsoft, Apple, Google, NVidia, Oracle, Cisco, SENAI e SEBRAE).

Como resultado do intenso trabalho da SEDITE ainda sob o comando de Gerson Pessoa, que deixou a pasta para concorrer nas eleições deste ano, hoje Osasco abriga 25% das empresas unicórnios (startups do setor da tecnologia com valor de mercado superior a U$ 1 bi) no Brasil.