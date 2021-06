Sem fábricas, Ford lança serviço de carros por assinatura no Brasil

A Ford anunciou, nesta quinta-feira (24), o lançamento de seu serviço de carros por assinatura no Brasil: o Ford Go. A novidade vem poucos meses após a marca anunciar o fechamento das fábricas em território brasileiro e o fim das linhas Ka e EcoSport.

O serviço atenderá 200 cidades em todo o país. Inicialmente, estão disponíveis para assinatura a picape Ranger (nas versões XLS, Black, XLT, Storm e Limited) e o SUV Territory (versões SEL e Titanium), veículos que têm preço de compra tabelados entre R$ 179.900 e R$ 272.590.

O programa possui pacotes a partir de R$ 3.700 por mês, valor referente a um Territory SEL em contrato de 12 meses e franquia de 2 mil km. Já a mensalidade do plano mais caro custa R$ 7.500.

O valor das mensalidades do Ford Go inclui, além do uso do veículo, custos com documentação, IPVA, seguro e manutenção durante o período de uso, assim como em outros serviços de assinatura de carros.

Segundo a marca, o serviço funciona 100% em ambiente digital, desde a contratação e gestão de uso dos planos. O assinante também encontra a opção para solicitar ajuda de um vendedor ou concessionária.

