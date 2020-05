Sessão da Tarde de hoje (08/05) exibe “O Maior Amor do Mundo” na Globo

A sessão da Tarde de hoje (08/05) vai exibir o filme “O Maior Amor do Mundo” na tela da TV Globo. O longa, estrelado por Jennifer Aniston, vai ao ar às 14h58, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (08/05) – “O Maior Amor do Mundo”

Sinopse: Nesta comédia romântica, várias histórias associadas à maternidade se cruzam: Sandy é uma mãe solteira com dois filhos; Bradley é um pai solteiro com uma filha adolescente; Jesse tem uma história complicada com a sua mãe; Kristin nunca conheceu a sua mãe biológica; e Miranda é uma escritora de sucesso que abre mão de ter filhos para se dedicar à carreira.

Mais informações:

Título original: Mother’s Day

Elenco: Jennifer Aniston; Kate Hudson; Shay Mitchell; Timothy Olyphant; Julia Roberts; Jason Sudeikis

Direção: Garry Marshall

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia dramática