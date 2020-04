Sessão da Tarde de hoje (23/04) exibe “Um Tio Quase Perfeito” na Globo

Sessão da Tarde de hoje (23/04) vai exibir o filme nacional “Um Tio Quase Perfeito” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h56, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (23/04) – “Um Tio Quase Perfeito”

Sinopse: Tony é um malandro trambiqueiro que adora se disfarçar para ganhar dinheiro de inocentes. Ele já foi estátua viva, pastor, cartomante – tudo com a ajuda de sua mãe, Cecília. Depois de serem despejados de casa, os dois procuram Angela, outra filha de Cecília e com quem eles não falam há anos, que cai na lábia dos dois e se oferece para dividirem o mesmo teto. Após receber uma promoção no emprego que a obriga a passar um tempo viajando, Angela decide deixar os seus três filhos sob os cuidados do tio Tony – o que vai ocasionar muitas confusões.

Mais informações:

Título original: Um Tio Quase Perfeito

Elenco: Marcus Majella, Ana Lucia Torre, Letícia Isnard, Eduardo Galvão

Direção: Pedro Antonio

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

