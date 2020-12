Sessão da Tarde de hoje (24/12) exibe O Grinch na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (24/12) vai exibir o filme O Grinch na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após mais uma edição do “Jornal Hoje”.

publicidade

O Grinch – Sessão da Tarde de hoje (24/12)

Sinopse: O rabugento Grinch faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Seu plano é roubar das pessoas tudo que tenha ligação com a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele.

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas

publicidade

Elenco: Bill Irwin, Christine Baranski, Jeffrey Tambor, Jim Carrey, Molly Shannon, Taylor Momsen

Dubladores: Andrea Murucci, Guilherme Briggs, Indiane Christine, José Santa Cruz, Marcio Simoes, Melise Maia

Direção: Ron Howard

Nacionalidade: Alemanha

Gênero: Fantasia

…

Leia também: Projeto cria auxílio internet para famílias de baixa renda