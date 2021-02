Sessão De Sábado 13/02: O Máskara é atração na Globo

A Sessão de Sábado de hoje, 13/02, na Globo, tem como atração O Máskara, produção de 1994, que tem no elenco nomes como Jim Carrey, Cameron Diaz, Amy Yasbeck, Peter Greene, Peter Riegert e Richard Jeni. O filme será exibido a partir das 14h10, logo após o Jornal Hoje.

Sessão de Sábado 13/02 | O Máskara

Sinopse: A vida do tímido e socialmente desajeitado bancário Stanley Ipkiss muda completamente quando ele encontra no mar uma máscara que possui o espírito do deus escandinavo Ioki. Sempre que usa a máscara, Stanley ganha superpoderes e se transforma em um cara cheio de charme e confiança, tudo o que é suficiente para ganhar a atenção da linda cantora Tina. Mas acaba atraindo também o perigoso namorado dela, o gângster Dorian, que tenta se apoderar da máscara para usar seus poderes para o mal.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: The Mask

Elenco: Jim Carrey, Amy Yasbeck, Cameron Diaz, Peter Greene, Peter Riegert, Richard Jeni

Dubladores: Isis Koschdoski, Luiz Feier, Marco Antônio Costa, Marco Ribeiro, Márcio Simões, Mônica Rossi

Direção: Chuck Russell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia, ação