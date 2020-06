Sikêra Júnior deve passar a ganhar mais de R$ 500 mil e se torna o maior salário da Rede TV!

Sikêra Júnior esteve em Osasco na semana passada e visitou a sede da Rede TV! para renovar, por sete anos, seu contrato com a emissora. E o apresentador voltou para Manaus, no Amazonas, de onde comanda o “Alerta Nacional”, como o maior salário da casa: em torno de R$ 500 mil mensais, segundo o colunista Fefito, do Uol.

A remuneração de Sikêra Júnior estaria acima até mesmo da de Luciana Gimenez, que fica na casa dos R$ 400 mil.

Sikêra Júnior tem se destacado na audiência na busca para colocar a Rede TV! na briga pela audiência dos telejornais policiais da tarde com o “Brasil Urgente”, com José Luiz Datena, na Band, e “Cidade Alerta”, com Luiz Bacci, na Record TV.

Publicidade

Em entrevista recente, o apresentador de 54 anos declarou que não esperava tamanho sucesso e que está até comprando um avião.