Supercine hoje (13/03) exibe Adam Sandler em Tá Rindo Do Quê? na Globo

O Supercine hoje (13/03) tem como atração o filme Tá Rindo Do Quê? na Globo. O longa, estrelado por Adam Sandler, vai ao ar por volta das 1h deste sábado para domingo, logo após Altas Horas.

Supercine hoje (13/03) – Tá Rindo Do Quê? na Globo

Sinopse: George Simmons é um popular comediante que descobre que possui uma doença sanguínea incurável. Devido a ela, George tem apenas mais um ano de vida. Ira Wright é um comediante em ascensão que tem dificuldades em dissociar seus personagens dele próprio.

George e Ira têm uma característica em comum: não possuem amigos próximos. Uma noite, eles se conhecem quando farão apresentações no mesmo local. George contrata Ira para ser seu assistente pessoal, abrindo seus shows. Logo, eles se tornam amigos, com George ensinando a Ira como conduzir o público do palco e Ira ajudando-o a encontrar seu legado.

Tá Rindo Do Quê? Está disponível para compra ou locação no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Funny People

Elenco: Adam Sandler, Leslie Mann, Jason Schwartzman, Eric Bana, Seth Rogen, Jonah Hill, Aubrey Plaza

Direção: Judd Apatow

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia dramática