Supermercado São Vicente inaugura unidade em Barueri

A rede de supermercados São Vicente acaba de inaugurar uma unidade em Barueri, na Estrada dos Romeiros, 448, Vila Boa Vista.

Fundada há mais de 50 anos, com 16 lojas pelo interior paulista, a empresa inaugura sua primeira unidade na Grande São Paulo.

O Supermercado São Vicente de Barueri tem 15.378 m² de área construída e 330 vagas de estacionamento.

A unidade criou cerca de 200 vagas de emprego, com contratações realizadas com o apoio da Secretaria de Indústria Comércio e Trabalho da Prefeitura de Barueri. Para se candidatar a oportunidades de emprego na unidade, cadastre seu currículo no site de vagas da empresa.

