Suspeito de roubo é preso no Cipava

Na manhã de sábado, 14, policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na rua Quinze de Novembro, Jardim Cipava, um suspeito de roubar uma loja na região.

Durante patrulhamento a equipe de policiais avistou um indivíduo em atitudes suspeitas transitando pela via. De acordo com a PM, o suspeito estava com um capacete na mão e demonstrou nervosismo ao avistar a equipe de policiais, que haviam sido informados por transeuntes sobre um roubo ocorrido há poucos instantes em um estabelecimento comercial próximo.

O suspeito foi então abordado e, com ele, foram encontrados um simulacro de arma de fogo, relógios e celulares pertencentes às vítimas. Foi encontrada abandonada a poucos metros do local a motocicleta utilizada na fuga.

O suspeito foi reconhecido pelas vítimas como autor do roubo e encaminhado ao 5º Distrito Policial.