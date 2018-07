Suspensa a 1ª Rodada de Negócios e Permuta em Osasco

A 1ª. Rodada de Negócios & Permuta da cidade de Osasco, que se realizaria nesta terça-feira, dia 24, está suspensa. O objetivo do evento era aproximar empresários locais e fomentar negócios em diversas áreas.

De acordo com os organizadores, no entanto, o volume de inscrições ficou aquém do estimado e poderia comprometer os resultados do encontro.

“Conseguimos ótimos apoios, porém, com a proximidade da data e a quantia limitada de inscritos, decidimos suspender com antecedência o evento em respeito aos que participariam, apoiadores e fornecedores”, afirma Jamile Dertkigil, sócia-fundadora da Kriya Desenvolvimento Pessoal e uma das organizadoras da Rodada.

Os responsáveis admitem que uma nova data para o encontro pode ser marcada, mas ainda sem previsão.

