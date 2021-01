Temperatura Máxima de hoje (17/01) tem Até Que A Sorte Nos Separe 3 na Globo

Desta vez, Tino é atropelado pelo filho do homem mais rico do país e as consequências disso geram um colapso na economia nacional

A comédia Até Que A Sorte Nos Separe 3 é atração na Temperatura Máxima de hoje (domingo, 17/01) na tela da Globo. Estrelado por Leandro Hassum, o filme será exibido a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Sinopse: Após os acontecimentos do último filme, onde perdeu a herança da família em Las Vegas, Tino procura um emprego fixo, sem sucesso. Um dia, é atropelado pelo filho do homem mais rico do país.

Ao acordar depois de sete meses em coma, se surpreenderá com a notícia de que sua filha e o rapaz estão apaixonados. Convidado para gerir as finanças da empresa do pai do genro, para gerar dinheiro que usará para bancar o casamento, Tino consegue o inimaginável: falir a empresa, a maior do Brasil – o que gera um colapso na economia nacional.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Até Que A Sorte Nos Separe 3

Elenco: Leandro Hassum, Camila Morgado, Kiko Mascarenhas

Direção: Roberto Santucci, Marcelo Antunez

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia