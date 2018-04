Traficante fica nervoso, chama a atenção de PMs e vai preso em Osasco

Na última quarta-feira, 11, Policiais Militares do 14º BPM/M realizaram no bairro Jardim Roberto, em Osasco, a prisão de um suspeito de tráfico.

De acordo com a polícia, em patrulhamento, a equipe de policiais visualizou um indivíduo pela via em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura policial, ele demonstrou nervosismo. Então, os policiais o abordaram e encontraram com ele 95 invólucros de maconha, 98 eppendorfs de cocaína, 20 papelotes de skank, e a quantia de R$ 140,00 reais em espécie.

O caso foi registrado no 5º DP.