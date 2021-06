Unifesp Osasco abrirá inscrições para Semana da Educação Financeira com palestras online

Pelo sexto ano consecutivo, a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Campus Osasco realizará a Semana da Educação Financeira, com uma série de palestras online gratuitas. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância do planejamento financeiro.

As palestras serão ministradas por convidados com grande experiência na área e por professores da EPPEN. Finanças comportamentais, planejamento financeiro, tesouro direto e investimento em ações são alguns dos temas a serem abordados. Para participar, os interessados deverão se inscrever entre os dias 21 de junho e 9 de julho, neste link.

O evento ocorrerá virtualmente entre os dias 12 e 16 de julho, em transmissões via Google Meets (https://meet.google.com/nvq-ajee-pih). “São ideias que ajudam a fixar objetivos de poupança a fim de realizar seus sonhos e praticar o consumo consciente”, explica o professor Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, chefe do Departamento Acadêmico de Administração da EPPEN/Unifesp e coordenador da iniciativa.

Confira a programação completa da Semana da Educação Financeira na Unifesp Osasco:

12/07 – 18h às 20h: Fundos de Investimento

Palestrante: Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho – Professor de Finanças da EPPEN;

13/07 – 18h às 20h: Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

Palestrante convidado: Prof. Dr. Daniel Lima, CEO do FGC;

14/07 – 15h às 17h: Investimentos em Títulos de Renda Fixa e Tesouro Direto

Palestrante convidado: Prof. Sérgio Santos – Prof. da Saint Paul Escola de Negócios;

15/07 – 18h às 20h: Brazilian Depositary Receipts (BDRs)

Palestrante convidado: Bruno Musa – sócio da Acqua Investimentos;

16/07 – 18h às 20h: Técnicas de Valuation

Palestrante convidado: Prof. Dr. Ricardo Serra – Prof. do Insper e Fecap.

Serviço:

VI Semana da Educação Financeira – EPPEN/Unifesp 2021

Data: Entre os dias 12 e 16 de julho

Período de inscrição: de 21 de junho a 9 de julho

