Vídeo | Jovem do “Meu País Carapicuíba” manda recado sobre uso da máscara

Após ficar conhecido por fazer uma série de vídeos sobre Carapicuíba no TikTok, Matheus Luna mandou um recado (assista abaixo) cheio de humor, por meio das redes sociais da Prefeitura, em que fala da importância do uso correto da máscara de proteção para evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

O jovem aproveitou o assunto para citar alguns bairros da cidade. “Sempre que for sair na rua tem que usar máscara? Tem. Mesmo que seja para comprar ovo na frente da sua casa. Não é para sair fazendo igual o pessoal da Aldeia, que está enfiando a mão na máscara para arrumar e coçando o nariz”, diz Matheus.

“O pessoal da Vila Dirce anda com o nariz de fora e vai bater perna por lá. Todo o ar você está respirando com o nariz descoberto, não tá certo, né mô”, comenta.

O recado também foi direcionado aos munícipes que moram no Ariston. Segundo Matheus Luna, os

funcionários dos mercados estão reclamando que os clientes estão pecando no uso do item de proteção. “Na hora que chega no caixa, abaixa a máscara, lambe o dedo para abrir a sacolinha. Aí vocês não estão ajudando eu ajudar vocês, né?”.

“A galera da Cohab não quer usar máscara porque acha feio e acha que está abalando. Abalando só se for para o coronavírus”, reforça ou dizer que a turma que está saindo para correr, mesmo durante a quarentena, também não estão usando a máscara de proteção.