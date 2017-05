Vôlei Nestlé/Osasco chega ao Japão para o Mundial

Após longa viagem com escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o Vôlei Nestlé chegou ao Japão na manhã desta sexta-feira, 5. A delegação desembarcou no aeroporto de Osaka e já se encaminhou para Kobe, local em que o Mundial de Clubes será disputado de 9 a 14 de maio.

A adaptação ao fuso horário de 12 horas de diferença começa neste sábado, 6, com treinos em dois períodos. A equipe comandada por Luizomar estreia na competição na próxima terça-feira, 9, às 3h30 (horário de Brasília), diante do Nec Red Rockets, do Japão.

Experiente em Mundiais, o técnico Luizomar tem três títulos da competição nas categorias de base da seleção brasileira e um no adulto, pelo Sollys/Nestlé, em 2012.

“A chegada ao Japão nos aproxima do começo da competição. Estar no local do torneio nos dá uma motivação a mais para dar sequência ao trabalho visando nossa estreia. O clube de Osasco vem de quatro participações, com três finais e um terceiro lugar. É uma enorme satisfação estar novamente representando as cores do Vôlei Nestlé”, afirma o treinador.

Medalha de bronze pelo Sesi-SP, em 2014, a levantadora Dani Lins disputa o torneio pela segunda vez.

“Jogar esse torneio é sempre difícil porque estão os melhores times do mundo. Sabemos que teremos trabalho duro pela frente e temos o objetivo de fazer nosso melhor”, garante Dani Lins.

Com conquistas mundiais na base, Tandara participa do seu primeiro campeonato de times.

“Sou campeã mundial no Infanto e no Juvenil pela seleção e agora tenho uma chance no adulto pelo clube. Sempre quero mais e tenho a vontade de carregar ainda mais meu currículo”, ressalta Tandara.

MUNDIAL DE CLUBES

Grupo A

VakifBank (Turquia)

Dínamo Moscou (Rússia)

Rexona-Sesc (Brasil)

Hisamitsu Springs (Japão)

Grupo B

Vôlei Nestlé (Brasil)

Nec Red Rockets (Japão)

Eczacibasi Istanbul (Turquia)

Volero Zurich (Suíça)

Tabela do Vôlei Nestlé no Mundial de Clubes

Primeira fase – Grupo B:

09/05 – 3h30 – Vôlei Nestlé x Nec Red Rockets (Japão)

09/05 – 22h00 – Vôlei Nestlé x Eczacibasi Istanbul (Turquia)

12/05 – 0h00 – Vôlei Nestlé x Volero Zurich (Suíça)

Semifinais:

13/05 – 3h30 – 1º do Grupo A x 2º do Grupo B

13/05 – 7h00 – 1º do Grupo B x 2º do Grupo A

Finais:

14/05 – 2h30 – Disputa pelo terceiro lugar

14/05 – 7h00 – Disputa pelo título