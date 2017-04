Vereadores pedem a construção de hospital veterinário e pronto-socorro para animais

Duas indicações de vereadores apresentadas na Câmara Municipal de Barueri pedem a construção de um hospital veterinário municipal e um pronto socorro para animais domésticos.

O vereador Allan Miranda (PSDB) pediu a criação de um pronto-socorro para animais domésticos.

De acordo com o parlamentar, o projeto é importante “pois, diminuirá as ocorrências de zoonoses, sem falar os benefícios para a saúde do próprio cão ou gato”.

Ele afirma que a intenção é também prevenir os animais de doenças como câncer de mama, dos testículos e doenças da próstata e útero.

“Com a implementação deste projeto, nossa cidade contribuirá para uma satisfatória harmonia entre os munícipes e saúde animal”, diz o texto.

Já o vereador Fábio Luiz da Silva Rhormes (PC do B) indica à Prefeitura a construção de um hospital veterinário para os animais.

A justificativa é a de que “o acesso à saúde gratuita é um dos direitos dos animais”. Ele diz ainda que em casos que os bichos são “tutelados por famílias de baixa renda, que eventualmente necessitam do poder público para tratamentos e atendimentos de emergência”.

Osasco pode ter clínica veterinária, segundo prefeito

Durante visita ao Pet Parque, no Jardim Wilson, no mês passado, o prefeito de Osasco Rogério Lins (PTN), anunciou um projeto de implantação de uma clínica veterinária pública e gratuita na cidade.

“Estamos iniciando um estudo para tratar sobre a viabilidade de um local gratuito para atendimento aqui para oferecer consultas, cirurgias e todos os procedimentos médicos necessários aos animais de estimação”, declarou o prefeito.