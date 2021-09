7ª temporada de “Brooklyn Nine-Nine” chega à Netflix dia 13

A sétima temporada de Brooklyn Nine-Nine chega à Netflix na próxima segunda-feira, 13 de setembro. Na nova etapa da aclamada série de comédia, Holt tenta dar a volta por cima após ter sido rebaixado para oficial de patrulha e Jake e Amy decidem ter um bebê.

Outro destaque que chega à Netflix em breve são as cinco primeiras temporadas da comédia “Superstore: Uma Loja de Inconveniências”, no dia 20. A sitcom também está disponível no Amazon Prime Video.

COMÉDIA// Quinta temporada da ótima sitcom Superstore chega ao Amazon Prime Video