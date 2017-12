Anitta sorteia carro para funcionários em festa de confraternização

A cantora Anitta realizou, nesta quarta-feira (6), uma festa de confraternização para os funcionários de sua empresa Rodamoinho Produtora.

Publicidade

O que parecia ser apenas mais uma festa comum de fim de ano se transformou em uma grande surpresa: Anitta, junto a rede de automóveis Renault, sorteou um carro para um dos seus funcionários.

“Quando comecei a cantar, comprar um carro era algo muito distante da minha realidade”, disse Anitta na foto que postou em seu Instagram. “Hoje em nossa confraternização de fim de ano a @renaultbrasil me ajudou a realizar este sonho e sorteamos um carro lindo entre nossos funcionários. O felizardo foi o Fábio, que cuida do nosso financeiro com muita dedicação. Obrigada, Renault. Parabéns, Fábio e toda equipe @rodamoinhoprodutora”, finalizou a cantora.

Confira a foto: