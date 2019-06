Briga entre funcionários termina em morte em lanchonete no Centro de Osasco

Uma briga entre dois funcionários de uma lanchonete no Centro de Osasco terminou em morte. Francisco José de Souza, de 45 anos, conhecido como “Milk Shake”, foi morto a facadas por Leandro da Silva Melo, de 22. Vindos de Mucambo, no interior do Ceará, os dois eram considerados amigos e dividiam uma casa na cidade.

Imagens de câmeras de segurança mostram o crime. Após uma discussão, eles vão parar fora do estabelecimento com Leandro atacando Francisco com uma faca. Depois de esfaquear o amigo, o assassino entra na lanchonete. Ele olha a vítima cambaleante e depois deixa a lanchonete, como se nada tivesse acontecido.

Após levar quatro facadas, Francisco ainda buscou socorro no Hospital Sino-Brasileiro, que fica próximo à lanchonete, mas não resistiu e morreu logo depois.

“Não tinha como a gente imaginar uma tragédia dessas, não dá para entender. Os dois eram tranquilos, brincavam uns com os outros”, disse o dono da lanchonete à reportagem do “Brasil Urgente”, da Band (assista aqui).

Antes de fugir, o assassino foi para a casa tomar um banho e teria roubado economias e pertences de Francisco, que deixa uma filha de 20 anos e a esposa. Leandro está foragido desde o crime, no último dia 8.

