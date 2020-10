Bruno e Marrone negam separação: “Sempre soubemos como nos resolver”

Para alívio dos fãs, a dupla Bruno e Marrone usou o Instagram para negar rumores da separação. Na manhã desta quinta-feira (1), a dupla ficou entre os assuntos mais comentados na internet, chegando ao primeiro lugar dos Trending Topics do Twitter.

“Acreditem sempre na verdade e não se deixem levar por mentiras. Seguimos juntos e fortalecidos porque só nós sabemos o que sentimos um pelo outro”, disseram os sertanejos sobre as especulações que surgiram após um desentendimento durante uma live com a dupla Jorge e Mateus, no dia 13 de setembro.

“Somos como um casal que mora em casa separada e com vida pública. Nossos problemas acabam tomando grandes proporções, mas sempre soubemos como nos resolver”, continuou Marrone, destacando os mais de 30 anos de carreira juntos.

Na live do dia 13, Bruno ficou bêbado e chegou a provocar Marrone. “Para de falar de você. Você fala muito de você: minha fazenda, meu não sei o que, minha vida, vá se f…”, disse, ao interromper Marrone durante a apresentação. No dia seguinte, Bruno pediu perdão ao parceiro nas redes sociais, mas a tensão preocupou os fãs.

Os rumores ficaram ainda maiores quando a dupla voltou a se apresentar, no dia 19 de setembro, com o cantor Wesley Safadão. O climão entre Bruno e Marrone foi sentido pelo público, já que ambos quase não se falaram durante a live.

Nesta quinta-feira (1), Marrone fez uma publicação reafirmando que a dupla não rompeu. “Não existe separação de Bruno e Marrone. Inclusive, a gente está gravando o novo DVD, que também terá participação do Wesley Safadão. ‘Tá tudo sob controle”.

