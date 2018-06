Cantora acusa Silvio Santos de ridicularizar negros, mulheres, gays e gordos

A nova polêmica envolvendo os comentários sem controle de Silvio Santos foi o fato de o dono do SBT ter dito que a cantora Preta Gil está acima do peso.

A cantora Gaby Amarantos saiu em defesa de Preta Gil e não poupou críticas ao dono da emissora sediada em Osasco.

“Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros, mulheres, gays, plus e ganhar mídia com isso. Cês tão mal de ícone viu, não dá mais pra normalizar isso!”, escreveu Gaby no Twitter.

“Sim, eu corria com um prato de macarrão para assistir ao SS, e sempre vi transformistas e amava. Só que os tempos mudaram, nos anos 80 era ‘normal’ fazer essas piadas, Os Trapalhões também faziam, Casseta & Planeta e outros. Mas hoje em dia não dá para achar legal, vamos evoluir!”, escreveu.

Não é opinião

A cantora foi além: “Racismo não é opinião, gordofobia não é opinião, homofóbia não é opinião, machismo não é opinião”, afirmou. “Comunicadores, humoristas e todo e qualquer ser humano não pode usar desse artifício pra destilar preconceito! APRENDAM”.