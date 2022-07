Casagrande deixa a Globo após 25 anos: “um alívio para os dois lados”

Walter Casagrande anunciou, na tarde desta quarta-feira (6), que não é mais comentarista da Rede Globo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador diz que deixar a emissora “foi um alívio para os dois lados”.

publicidade

Dono de um forte posicionamento político, Casagrande esteve na Globo por mais de duas décadas e fez questão de relembrar sua trajetória. “Vim aqui para avisar vocês, que depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, com cinco finais incluindo a de 2002 com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Tô saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esporte da TV”, declarou.

Segundo informações da “Contigo”, o contrato do comentarista com a Globo terminaria em dezembro deste ano, mas foi encerrado antes do prazo.

publicidade

Na emissora, Casagrande era parceiro inseparável de Galvão Bueno, que comentou sua publicação no Instagram: “Foi muito bom trabalhar 25 anos com você! Segue firme, amigo”, escreveu Galvão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walter Casagrande Jr (@wcasagrandejr)