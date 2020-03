“Casamento às Cegas”, na Netflix, está dando o que falar na internet: “melhor pior série”

O reality show original da Netflix “Casamento às Cegas” está causando uma série de emoções na internet. No Twitter, muita gente vibrou com o episódio, exibido na última quinta-feira (27).

No reality, os participantes podem se casar com um desconhecido em apenas três semanas. Durante dez dias, o casal pode interagir e só então, um deles faz o pedido de casamento.

Nos episódios seguintes, os participantes conhecem a família do par e passam a conviver juntos até subirem ao altar.

Na internet, a série está ficando conhecida como “melhor pior série” e a busca pelos casais estão aumentando, de acordo com o Google.

Como nem tudo são flores, festas e romance, as coisas nem sempre são fáceis para os participantes de “Casamento às Cegas”. A exemplo disso, o casal formado Marck Cuevas e Jessiva Batten está dando o que falar na internet e causando uma gigantesca reação do público, principalmente no Twitter.

O Mark quando vê a Jessica. #loveisblind pic.twitter.com/K1MvHnCyBh — crise das infinitas deboras (@DebsBhava) February 24, 2020

Triste por ter terminado de assistir o último EP de casamento às cegas, mas feliz pq eu não vou ter que mais olhar e ouvir a escrota da Jéssica #casamentoascegas #loveisblindnetflix #LoveIsBlind pic.twitter.com/8ym7a9V4F2 — Danielle Bazete (@DanielleBazete) February 27, 2020

Jessica: Porque o Barnett é tão lindo e gostoso…

Mark: Eu estou tão confuso, eu não entendo o que ela quer#LoveIsBlind #CasamentoAsCegas #CasamentoÀsCegas pic.twitter.com/oVDghnRbks — Filha da Vanjie Mateo (@filhadavanjie) February 22, 2020

