Circuito Cultural traz espetáculos infantis gratuitos para Osasco

No próximo domingo, 20, tem início a 5ª edição do Circuito Cultural que trará 14 espetáculos premiados ao Teatro Municipal Glória Giglio, além dos CEUs.

As apresentações acontecerão aos domingos, às 16 horas, com entrada gratuita. O Circuito Cultural tem o patrocínio da Belgo Bekaert Arames e apoio da Secretaria da Cultura. O circuito é viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (PROAC-ICMS).

A estreia, no dia 20/5, será com o espetáculo “Pinocchio”, apresentado pela companhia A Peste Cia. Urbana de Teatro. A montagem narra a história do conhecidíssimo boneco de madeira feito por Gepetto, que ganha vida e começa a agir como um menino de carne e osso, se envolvendo em muitas aventuras.

Até novembro serão 14 espetáculos, entre eles, “Chapeuzim Vermelho e o Lobo Marrom”, “Cadê meu Nariz?” e “A Bruxinha”.

CIRCUITO CULTURAL

O Circuito Cultural visa contribuir para a formação de público para teatro infantil, oferecendo espetáculos de qualidade, bem como promover o intercâmbio de companhias teatrais.

Desde sua criação em 2011 foram apresentados 456 espetáculos, beneficiando mais de 106 mil espectadores. Em Osasco, mais de 15 mil pessoas já assistiram os espetáculos do programa.

Promovido pela Belgo Bekaert Arames, o circuito é realizado em seis municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O objetivo é democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação teatral regular às comunidades, com espetáculos infantis gratuiitos.

SERVIÇO

“Pinocchio”

Dia: 20/5, às 16 horas

Retirar o ingresso gratuito com até uma hora de antecedência

Classificação etária: 3 anos

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1.533 – Vila Campesina