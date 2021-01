Clientes cancelam compras de carros da Ford após anúncio de fechamento das fábricas

Após o anúncio do fechamento das fábricas da Ford no Brasil, clientes cancelaram compras e pediram o dinheiro de volta. Segundo o colunista de carros do Uol, Jorge Moraes, muitas concessionárias aceitaram os cancelamentos e devolveram o dinheiro para consumidores que realizaram negociações entre sábado e segunda-feira (11).

O colunista afirma que os lojistas associados da Associação Brasileira dos Distribuidores Ford (Abradif) foram comunicados sobre o fechamento das fábricas poucos minutos antes de a empresa divulgar o comunicado à imprensa. No dia seguinte, clientes foram às lojas pedir explicações e o dinheiro de volta para que pudessem comprar na concorrência.

Com o encerramento das vendas dos modelos nacionais EcoSport e Ka assim que acabarem os estoques, outros fabricantes devem disputar esse espaço no mercado de carros. Já os veículos da Ford que serão comercializados no Brasil serão prevenientes da Argentina, Uruguai e outros mercados.

Apesar da série de cancelamentos de vendas desde segunda-feira (11), Jorge Moraes afirma em sua coluna que muitos pedidos foram mantidos em razão da garantia do plano de serviço e pós-venda firmado pelo fabricante, que deve cumprir legalmente com todos os prazos.