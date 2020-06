“Como a gente sai dessa cilada?”, diz atriz Denise Fraga sobre governo Bolsonaro

A convidada do #Provoca Em Casa desta semana, Denise Fraga, conversou com Marcelo Tas sobre temas polêmicos discutidos no Brasil e no mundo, como a pandemia e o atual momento político do Brasil. Na entrevista, a atriz também deu declarações sobre a polarização e a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro – que, de acordo com as mais recentes pesquisas, corresponde a cerca de 1/3 da população.

“Como a gente sai dessa cilada? Acho que a gente sai pensando que estamos todos juntos. Pensando afetuosamente. Eu não consigo achar que 30% do país que apoiam esse senhor são pessoas terríveis. Eu não acho que são. Acho que aí no meio tem algum desaviso”, refletiu Denise.

Ainda no programa, exibido terça-feira (2/6) na TV Cultura, a artista comentou sobre a situação da classe artística no País e falou da atuação da colega de profissão Regina Duarte. “A Regina no governo foi uma tristeza. Aquela entrevista especialmente, né. Nos deixou muito… Assustados é uma palavra pequena. Ela foi aterrorizante. […] Ela cantando Pra Frente Brasil, ela falando que a gente precisa esquecer [a ditadura]”, afirmou.

O #Provoca vai ao ar às terças-feiras, 22h15, na TV Cultura e no canal oficial do programa no YouTube.