Em vídeo de Wesley Safadão, pastor abraça menina por trás, é criticado e diz que só quem “tem demônio nos olhos” viu maldade

Um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram do Wesley Safadão gerou revolta na internet e fez o nome do cantor ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (26). Nas imagens, um amigo do artista, o pastor André Vitor, aparece tentando abraçar uma criança por trás. No vídeo, a menina rejeita o abraço e rapidamente se solta da mão do pastor, que se afastou da criança puxando a camisa para baixo.

“Pastor” André Vitor é flagrado abraçando criança por trás, apalpando seus seios e roçando seu bumbum. Wesley Safadão sai em defesa do amigo: “ele sente vergonha da barriga, por isso esconde atrás das pessoas e puxa a camisa pra baixo” pic.twitter.com/qNTzdJPSLK — Cleber 90,15% ◢◤ (@cleberiam) July 26, 2021

Com a repercussão das imagens na web, Wesley Safadão excluiu a publicação e veio a publico defender André Vitor. “Essa internet está doente. Estava falando com minha assessoria e eles pediram para que eu não me pronunciasse, só emitisse uma nota, mas não vou ficar bem se eu não for leal com uma das pessoas que mais me aproximou de Deus”, declarou o cantor.

“Ele é de total confiança minha, da minha família, do nosso ciclo de amizade. E esses juízes da internet condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão. O André é de dentro da nossa casa, ele está acima do peso, ele tem complexo em mostrar isso, ele sempre tira foto puxando a camisa. Quando vê que está filmando, ele fica se escondendo porque não quer mostrar a barriga”, justificou Safadão, que terminou pedindo para que as pessoas tenham mais empatia e “parem de cancelar as pessoas”.

O pastor André Vitor também se pronunciou sobre as imagens e publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, ao lado dos pais da criança na qual ele deu um abraço. “Pegaram um vídeo totalmente fora de contexto, onde estávamos tendo um final de semana precioso com amigos mais chegados que irmãos e uma quase sobrinha minha, que é filha dos meus amigos precisos. Ela recebe um abraço meu, como está acostumada a receber de todos nós e, não por desconforto, mas porque estava na euforia de uma brincadeira em que o Wesley joga uma torta na cara do Tiru [um amigo], ela vai comemorar e brincar e se afasta”.

“E eu puxo a minha camisa porque travo uma luta contra a balança e, em muitos momentos, me sinto desconfortável com o meu peso. Não por maldade, que só os maldosos, que tem demônios nos olhos viram”, disparou o pastor evangélico. “Isso tem que parar. Muitas pessoas tentam contra a própria vida e estão com depressão profunda por ter que se deparar com situações como essa. […] Mas eu sei quem sou, meus amigos sabem que eu sou”, continuou.

“Tiram coisas de onde não existem”, diz mãe da menina

Ao lado do pastor André Vitor, os pais da menina, Bruno e Rebeca, disseram que ele é um grande amigo da família e que confiam nele. “Eu acho isso um absurdo, inaceitável, porque o André é de dentro da nossa casa, ele é o nosso irmão. E toda essa situação que ocorreu [o vídeo], nós estávamos lá, estávamos perto, estávamos todos brincando e pessoas maldosas tiram coisas de onde não existe e isso é inaceitável”, declarou a mãe da criança.

O pastor disse que tomará providências e acionará sua equipe para que todos os que “o acusam sem provas” sejam acionados e respondam criminalmente. “Eu peço graça para que consiga liberar perdão para pessoas tão infelizes, que tentam infernizar a vida dos outros, que vivem em seus esgotos tentando acusar o próximo e eu não vou aceitar”, finalizou André Vitor.

Confira alguns comentários feitos no Twitter sobre o polêmico abraço do pastor na criança:

vi o vídeo do pastor do caso de wesley safadao e fiquei com nojo. não é normal um adulto acariciar uma criança daquele jeito, existem outras formas de dar carinho e afeto — bruna 9¾ (@xubiules) July 26, 2021

Que nojo do Wesley Safadão passando pano por pastor!!

o cara q assediou a criança nos stories do wesley safadao ja ganhou um tanto de seguidor serio que ódio nojo — jojo (@nbhdmeI) July 26, 2021

Wesley safadão doente é vc que ta ai defendendo um assediador de criança. Assedio não é normal, é crime. Com isso, você só mostra seu caráter. https://t.co/jJPP1LOeQ6 — JJ (@minhavidapftsqn) July 26, 2021