Enterro de assaltantes mortos no Morumbi deve acontecer nesta quarta, na região

Está previsto para esta quarta-feira, 6, em Taboão da Serra, o enterro dos 10 suspeitos de assaltos a residências mortos pela Polícia Civil domingo, 3, no bairro do Morumbi, em São Paulo, segundo reportagem do Uol.

Na noite de segunda-feira, 4, duas mulheres e dois homens ligados aos 10 suspeitos foram presos por policiais militares com mais de R$ 30 mil em dinheiro.

Elas seriam viúvas dos assaltantes mortos e a quantia teria sido destinada pela facção criminosa PCC para os gastos com o enterro dos criminosos, de acordo com a reportagem.

Os quatro foram apresentados na 4ª Delegacia de Patrimônios, onde foram interrogados e, na madrugada de terça-feira, 5, liberados, após averiguação. O dinheiro, fruto do crime organizado, foi apreendido, segundo a assessoria de imprensa do Deic.