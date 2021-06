“Eu me apaixonei pela pessoa… certa”, diz ex-Exaltassamba Chrigor ao assumir namoro com fã

Chrigor, ex-vocalista do grupo de pagode Exaltasamba, está em um novo romance. No Stories do Instagram, o cantor de 46 anos assumiu namoro com a fã Amanda Arantes.

Chrigor compartilhou uma foto publicada pelo se novo amor, que escreveu “Te amo” na legenda. No registro, o casal aparece trocando um beijo. Ao compartilhar a novidade, o pagodeiro escreveu: “Eu me apaixonei pela pessoa certa…”, parodiando a música “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada”, um dos maiores sucessos do Exaltasamba.

O artista se separou recentemente da produtora musical Adriana, com quem foi casado por 23 anos, e mantém uma relação amigável, segundo a revista “Quem”.

