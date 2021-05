Ex-BBB Victor Hugo diz que só viveu “desgraça e coisa ruim” após reality e pede emprego

O ex-BBB Victor Hugo, participante do Big Brother Brasil 20, desabafou, reclamou de ataques relacionados ao fato de se declarar assexual e pediu um emprego aos seguidores nas redes sociais. Segundo ele, a vida após o reality tem sido “só desgraça e coisa ruim”.

“Todo dia tentam de várias maneiras me humilhar, me abater, me assustar (…). O problema não está em mim. Está nessas pessoas doentes que não têm nada para fazer e vem infernizar. Isso já passou dos limites. Tem mais de um ano que eu passo por isso todos os dias”, lamentou Victor Hugo.

“A gente releva, depois a gente tenta esquecer, coloca panos quentes, (…), mas chega! Eu não vendi minha alma, não. Eu entrei no BBB para melhorar minha vida e da minha família. Até agora foi só desgraça e coisa ruim. Não sei mais o que é ser feliz! Não sei mais quem sou! Quando me dizem que eu não estou sozinho é mentira. Eu estou sozinho, sim”, emendou o ex-BBB.

“Não sei mais o que fazer. Sinto muita vergonha de estar me expondo, mas eu já estou no último suspiro. Não aguento mais”, continuou.

Victor Hugo é psicólogo e também é formado em Letras, tem formação técnica em Química e é mestre em Saúde Pública. Ele compartilhou seu currículo e declarou que precisa de um emprego. “É isso, pessoal! Quero começar uma vida nova, se puderem me ajudar, fico grato. Estudo e força de vontade nunca me faltaram! Competência e experiência profissional também tenho”.

Carai ta foda pra Victor Hugo, tantos ex-bbbs ganhando milhões ai e ele sem emprego pra exercer a profissão pic.twitter.com/odtPagNaNf — encaraiado (@andersonesl_) May 26, 2021

Gente, o meu currículo não dá duas linhas, olha o do Victor Hugo Mdsss. E ele ainda tá desempregado pic.twitter.com/q6FRLu3Tv9 — Filipe Reis (@filipereisx) May 27, 2021

nao gente e esse currículo do victor hugo eu tô?????? PAULO GUEDES FAÇA ALGUMA COISA, eu desisto do mercado brasileiro pic.twitter.com/oE4aawsn60 — ꨄCAMPEÃ DO PAULISTINHA (@spfc_clara) May 27, 2021

