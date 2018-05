“Família do tráfico” é presa em Osasco

No último domingo, 29, equipes do 5º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia realizavam patrulhamento na rua Primavera, em Osasco, quando visualizaram um casal na praça em atitude suspeita. De acordo com informações da PM, realizada a abordagem e durante a busca pessoal, foi localizado com o indivíduo oito pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro de R$390. Já com a mulher foram encontradas sete porções de maconha, 16 pinos de cocaína e R$ 65 em dinheiro escondido em seu tênis.

Publicidade

Indagados, a mulher confessou que eles traficavam drogas e que o restante do material ilícito para o abastecimento da área estaria em sua residência.

Os policiais foram ao local indicado e se depararam com outro indivíduo, sendo esse o filho da traficante e também já egresso pelo crime de tráfico de drogas. No local, foi encontrada a quantia de R$ 1.174,00 em dinheiro, 760 pinos de cocaína e 44 porções de maconha.

Diante dos fatos, os três foram conduzidos ao Distrito Policial de Osasco, permanecendo à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.