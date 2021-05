Fiuk nega mesada de R$ 5 mil de Fábio Jr. e diz que drama sobre problemas financeiros “foi desespero”

Após ficar em terceiro lugar no BBB 21, Fiuk comentou sobre sua participação no programa e os relatos dramáticos de dificuldades financeiras que foram destaque nos últimos dias do filho do cantor Fábio Jr. na casa mais vigiada do Brasil: “fui um pouco over, um desespero”, declarou.

Fiuk negou que receba mesada de R$ 5 mil do pai e diz que teve prejuízos com investimentos no setor de eventos, gravemente afetado pela pandemia de covid-19. “Não foi fácil. Sempre vivi de eventos, então sempre me arrisquei. Mexeu muito comigo. Acabei me expondo muito na hora e já vi, inclusive, alguns memes”, afirmou.

“Ali a emoção é muito grande. Não tenho vergonha de dizer, para a classe artística, a pandemia foi muito difícil. Passei por um momento ruim, assim como muitos artistas. Mas ali no BBB é muito denso, fui um pouco over, foi um desespero, você fica espantado, ainda mais com muito tempo lá dentro”, disse Fiuk.

O artista diz que paga suas contas e não é um “filho mimado” de Fábio Jr, com quem morava em uma mansão de mais de R$ 8 milhões em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. “Sou emancipado desde os 16 anos”, ressaltou. “Óbvio que poderiam pensar que o filho do Fábio Jr. é mimado. Se eu ganhasse mesada, se ele tivesse conduzido minha vida assim, também não teria vergonha, mas, infelizmente, ele não paga, tá galera? Eu moro com ele, mas desde os 16 anos pago minhas contas”, completou.

Fiuk ficou em terceiro lugar no BBB 21, que terminou na noite desta terça-feira (4). A grande vencedora foi Juliette Freire, seguida por Camilla de Lucas.