GCM e PM encerram pancadão no Jardim Conceição, em Osasco

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e policiais militares dispersaram um pancadão que acontecia no Jardim Conceição, em Osasco, neste domingo (21).

Os frequentadores do evento clandestino não usavam máscaras e ignoravam as medidas de combate à disseminação da covid-19, além de desrespeitarem a lei do silêncio. A GCM usou bombas de efeito moral para dispersar a multidão.

As ações de combate a aglomerações e festas clandestinas foram sido intensificadas no município nos últimos fins de semana, desde que o governo do estado anunciou regras mais rígidas no enfrentamento à pandemia. Até pelo menos o dia 30, apenas o comércio considerado essencial está liberado para atendimento ao público.

Osasco registra cerca de 80% de ocupação de leitos para pacientes acometidos pela covid-19. Em outros municípios, a ocupação já chega a 100%. À beira do colapso e com boa parte da população ignorando medidas de combate à covid-19, prefeitos chegam a defender medidas mais duras de enfrentamento à pandemia.

Osasco já registra mais de 1,200 mortes em decorrência da covid-19. No país, já são quase 300 mil óbitos causados pela doença.

