Governo Bolsonaro planeja criar “impostos sobre o pecado”

O governo de Jair Bolsonaro planeja a criação de “impostos sobre o pecado”, como definiu o ministro da Economia, Paulo Guedes, para aumentar a taxação de bebida e cigarro.

“Vamos ver no Congresso. O cara fuma muito? Bebe muito? Taca um imposto nele. Porque, se fuma muito, vai ter problema de pulmão lá na frente, vai ocupar hospital público. Então, põe logo um imposto nele”, declarou Paulo Guedes. “Vício tem que ser caro, para ver se desincentiva”, completou o ministro, sem dar mais detalhes sobre a ideia.

As declarações foram feitas em palestra no Tribunal de Contas da União (TCU) na última quinta-feira (7), segundo o jornal “Correio 24 Horas”. No evento, Paulo Guedes também afirmou que o governo tem pressa em promover uma reforma tributária.