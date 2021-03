Hospital Antônio Giglio, em Osasco, amplia leitos para covid-19

O Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco, fez uma ampliação de leitos exclusivos para pacientes com covid-19 para atender a demanda de internações. A unidade recebeu 12 novos leitos de enfermaria na segunda-feira (29).

publicidade

O terceiro andar do hospital, que antes contava com 24 leitos, passou por reforma e manutenção da rede de gases e agora soma 36 leitos exclusivos para pacientes com covid. A infraestrutura oferece bombas de infusão, oxímetro portátil e monitor e ventilador portátil, caso algum paciente necessite.

Outra medida da Prefeitura de Osasco para ampliar capacidade de atendimentos aos pacientes acometidos pelo novo coronavírus no Hospital Municipal é a construção de 30 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em ritmo acelerado, a obra deve ser entregue nos próximos dias.

publicidade

“Esses novos leitos construídos, mais uma vez, são permanentes e definitivos, ou seja, quando passar a pandemia, a população ainda poderá utilizar toda a infraestrutura para tratamento de outras doenças e comorbidades”, destacou o prefeito Rogério Lins, que visitou as obras recentemente.

LUTO// Edward Kamagian, dono da Casa São Pedro, morre vítima da covid-19