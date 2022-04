Igor Soares faz live hoje para anunciar se deixa ou não a Prefeitura de Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos) vai realizar hoje, às 18h30, uma live para anunciar se vai deixar a Prefeitura da cidade para concorrer às eleições desse ano.

O prazo para que os pré-candidatos que desejam postular cargos em outubro de descompatibilizem de cargos públicos termina amanhã, 2 de abril.

A live promete ser uma resposta sobre as especulações sobre a possível candidatura do itapeviense à Câmara Federal. Nos comentários do post, falam em candidatura ao Senado e até ao governo do Estado. Nessa quinta-feira, o prefeito se encontrou com Tarcisio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, que saiu do cargo para concorrer ao governo de São Paulo.

O prefeito também promete falar na live sobre projetos novos para Itapevi. A transmissão começa às 18h30 pelo Instagram de Igor @igorsoares_sp.