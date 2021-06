Igreja do apóstolo Valdemiro deve mais de R$ 240 mil de aluguel em Carapicuíba, segundo proprietário

O apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, é alvo de ação na Justiça no qual o proprietário do imóvel onde fica um dos templos, em Carapicuíba, cobra R$ 241 mil por aluguéis não pagos.

publicidade

Decisão da juíza Rossana Luiza Mazzoni de Faria, da 4ª Vara Cível de Carapicuíba, autorizou a quebra do sigilo bancário de Valdemiro com o objetivo de investigar “eventual confusão patrimonial” entre as contas do líder evangélico e da Igreja Mundial.

O proprietário do imóvel quer que Valdemiro, fundador da organização, assim como o atual presidente da igreja, Mateus Machado de Oliveira, sejam responsabilizados pela dívida não paga pela Mundial do Poder de Deus.

publicidade

Os advogados do dono do imóvel afirmam que há indícios de que valores doados à igreja foram ocultados em contas bancárias do apóstolo. A Igreja Mundial do Poder de Deus tem enfrentado dificuldades financeiras e conflitos familiares.

PROBLEMAS// Com mansão em Alphaville à venda por crise financeira, pastor Valdemiro vive inferno astral, diz astrólogo