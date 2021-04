Jorge, da dupla com Mateus, processa ex-cunhado que chamou sua mulher de “a maior $&@) deste país”

O duro ataque feito por Pedro Freitas após descobrir que sua ex-mulher, Rachel Boscatti, estava grávida do cantor Jorge, da dupla com Mateus, foi parar na Justiça. O sertanejo entrou com ação por injuria após Pedro chamar Rachel de “a maior $&@) deste país”, entre outros adjetivos, em desabado no Instagram.

publicidade

Pedro é irmão de Ina Freitas, ex-mulher de Jorge, portanto, ex-cunhado do cantor. Rachel era amiga de infância de Ina. Ela e o cantor sertanejo se casaram recentemente em uma cerimônia íntima na casa dele, em Goiânia (GO). Eles haviam assumido o romance no início de 2020. Jorge se separou de Ina no fim de 2019.

Em outubro, após descobrir que a ex-mulher estava grávida do cantor, Pedro Freitas fez um desabafo com duros ataques contra ela: “Como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo, Barcelona, equipe do Villa Mix e pegou o Jorge Príncipe do Egito de Barba da Mesopotâmia seu ex-cunhado e marido da sua melhor amiga”, disparou. Ele ainda definiu Rachel como “mulherzinha” e Jorge como “homenzinho”.

publicidade

Na ocasião, a mãe de Jorge, Genô Barcelos, rebateu Pedro e saiu em defesa do filho. “Dê paz ao meu filho para que ele siga a vida que optou. Quero que ele seja feliz e Ele está, e que a Iná também seja. Fique em paz! Raiva, rancor não leva a lugar nenhum”, afirmou. Genô declarou ainda que “Rachel não foi a culpada” pelo fim do casamento de Jorge com Ina Freitas. “Parem de mentir. Chega!”.

Em janeiro, Jorge decidiu entrar com processo contra Pedro, no 1º Juizado Especial Criminal de Goiânia. A ação judicial ainda não teve andamento por conta da pandemia. Duas vezes a audiência conciliatória foi cancelada e agora remarcada para julho.

publicidade

SEGUINDO EM FRENTE// Ex-mulher de Jorge, da dupla com Mateus, comenta sobre casamento dele com sua ex-cunhada e ex-amiga