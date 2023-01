Lexa veste pijama com estampa de MC Guimê e declara torcida ao maridão

A cantora Lexa não hesitou em declarar sua torcida ao marido, o funkeiro osasquense MC Guimê, que é um dos participantes do BBB 23. A moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, vestiu um pijama com o rosto do marido estampado e se emocionou.

Nos Stories do Instagram, Lexa registrou o momento em que Guimê é anunciado como participante do grupo “Camarote” nesta edição do reality show da TV Globo. “Meu pijama todo do Guimê. E sim, eu só sei chorar de emoção e saudades, estou emotiva”, escreveu a cantora. “Meu coração está com você”, disse.

A artista publicou ainda um vídeo gravado no dia em que o marido foi confinado. Eles não conseguiram se despedir porque Lexa estava viajando a trabalho e chorou bastante ao falar com Guimê pelo telefone.

Lexa e Guimê são casados há sete anos. Eles chegaram a anunciar o fim do relacionamento em outubro do ano passado, e reataram dois meses depois, em dezembro, e seguem muito apaixonados.

O funkeiro foi o terceiro brother de Osasco a entrar no BBB 23. Além dele, a jogadora de vôlei Key Alves e a psicóloga Sarah Aline estão na disputa. Nas redes sociais, a torcida está a todo o vapor.