“Liga da Justiça” é atração da Tela Quente de hoje (20/07)

A Tela Quente de hoje (20/07) vai exibir o filme Liga da Justiça na tela da TV Globo. O longa, que é dirigido por Jack Snyder e tem Gal Gadot, Henry Cavill e Ben Affleck no elenco, vai ao ar às 22h35, logo após a novela “Fina Estampa”.

Tela Quente de hoje (20/07) – “Liga da Justiça”

Sinopse: Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas, mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes – Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e Flash -, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Mais informações:

Título original: Justice League

Elenco: Ben Affleck; Henry Cavill; Gal Gadot; Ezra Miller

Direção: Jack Snyder

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

