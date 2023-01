Mansão de Anitta está à venda por R$ 11,5 milhões

A cantora Anitta colocou sua mansão, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, à venda por R$ 11,5 milhões. O imóvel tem 1.200 metros quadrados de área construída.

Entre os atrativos da mansão estão: sala de estar com living integrado à sala de jantar, sala de TV, cozinha e varanda; quatro quartos, sendo duas suítes, closet, um estúdio completo, bar, elevador e até uma chamada “sala do sexo”, entre outros ambientes.

A área externa do imóvel, que já foi palco de várias festas da voz de “Envolver”, conta com uma piscina gigante, sauna anexa e um enorme espaço gourmet com churrasqueira.

A imobiliária responsável pelo anúncio fez um tour pela mansão e publicou no YouTube na última semana. No vídeo, que já tem mais de 1 milhão de visualizações, o corretor dá detalhes sobre o imóvel e a decoração.

O colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, adiantou que a artista já comprou outra mansão também no Rio de Janeiro. A nova propriedade de Anitta fica no bairro São Conrado, segundo Gois.

Confira o tour: