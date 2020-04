Marcão do Povo sugere “campo de concentração” para pessoas com coronavírus

O apresentador Marcão do Povo causou polêmica ao sugerir no jornal “Primeiro Impacto”, no SBT, emissora sediada em Osasco, nesta quarta-feira (8), que o governo coloque pessoas com o novo coronavírus em “campo de concentração”.

Para ele, isso seria uma forma de evitar a disseminação da doença. “Não seria interessante, presidente, atenção presidente… Não seria interessante montar um local. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, montar um local onde todas as pessoas que tivessem os sintomas, todas as pessoas que tivessem o coronavírus fossem levadas para esse local para serem bem cuidadas, bem tratadas, ao invés de espalhar, como está sendo aí, todos os lugares, um gasto excessivo, as cidades paradas…?”, questiona Marcão do Povo.

“Não seria interessante pegar, por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, montar um campo de concentração, de cuidados com os equipamentos mais sofisticados e colocar essas pessoas com problemas e com sintomas?”, continua o apresentador do SBT, ao vivo e em rede nacional.

As ideias do cidadão que tem um programa de TV em rede nacional. Marcão do Povo sugeriu um campo de concentração (!) pra isolar todos os casos confirmados de Coronavírus. Na visão dele, dessa forma, o resto do povo pode voltar à normalidade e trabalhar sem maiores problemas. pic.twitter.com/TIrBGNAOXk — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) April 8, 2020

Além da ideia ser polêmica, o uso do termo “campo de concentração” gerou críticas nas redes sociais, já que os campos de concentração foram implementados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Eram prisões em que os prisioneiros, na maioria judeus, eram submetidos a trabalhos forçados, torturas e maus tratos, e na maioria dos casos eram assassinados.

Nojento, irresponsável e criminoso. O @SBTonline

deve uma retratação pública ao povo brasileiro. Ouvir isso de um comunicador é de um absurdo gigantesco. Que vexame! — marlon_faria (@marlon_faria) April 8, 2020

ELE FALA CAMPO DE CONCENTRAÇÃO MEU DEUS — Italo (@italoPQP) April 8, 2020

Esse apresentava um programa na Record DF. Saiu pq foi racista com a Ludmila ao chamá-la de macaca AO VIVO. N sei como um imbecil desse ainda tá é empregado — Dárcio🔴⚫ (@darcioCRF) April 8, 2020

Até dói na alma de cada vez que o cara fala “Não seria interessante?”… — Camisa 14 (@camisa___14) April 8, 2020

Lunático!!!! — Marcos José (@Mjosesueteres) April 8, 2020

Não tem nem como dizer que ele se expressou mal, já que alem do uso da frase “Campo de concentração”, o cara jogou todo o plano orquestrado como os mínimos detalhes. pic.twitter.com/pg4LSx5p9D — Bregaoo (@bregaoo) April 8, 2020

Marcão do Povo também defendeu que o presidente Jair Bolsonaro use as Forças Armadas para governadores que têm insistido no isolamento social na visão dele sem necessidade.