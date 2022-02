Maria é expulsa do BBB 22 após acertar balde na cabeça de Natália

Maria acaba de ser expulsa do BBB 22. A expulsão anunciada nesta terça-feira (15) veio após a cantora atingir a cabeça de Natália com um balde durante o Jogo da Discórdia, ocorrido na noite de ontem.

Durante o programa, Tadeu Schmidt chegou a interromper a dinâmica para perguntar como Natália se sentiu após o episódio. “Tá tudo bem, senti agressividade, mas tá tudo ok”, declarou a sister.

A atitude de Maria gerou repercussão na internet e internautas pediram a expulsão da sister. O assunto está entre os mais comentados no Twitter desde a noite de segunda-feira.

OBVIAMENTE foi de propósito e já é a segunda. Bbb devia tomar uma providência, maria vc é ridícula pic.twitter.com/8Z3pcwvdK2 — bebi (@deborafiuzaf) February 15, 2022



No início da tarde de hoje, a voz do BBB anunciou para a casa que Maria foi desclassificada do jogo. “Reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem. A atitude da Maria com a Natália acabou gerando uma agressão. Com isso, Maria foi desclassificada e acaba de deixar o BBB. O paredão está mantido. Peguem as coisas da Maria e coloquem na despensa”, disse.

Nas redes sociais, internautas reagiram a expulsão da cantora. “Maria errou feio, foi expulsa. Acabou. Ela é uma artista incrível e já foi punida por suas atitudes no jogo”, disse um internauta. “A Maria passou do limite também colocando a placa na festa do Artur, agora com o balde”, disse outro.

MARIA EXPULSA!

parabéns boninho e produção por não fazerem mais do que obrigação

justiça foi feita! #bbb22pic.twitter.com/X8IDLhTyZN — Liz #BBB22 (@legalizandra) February 15, 2022