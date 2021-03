Motorista preso em Osasco diz que recebeu R$ 500 para dirigir em fugas de ladrões de farmácias

Um motorista preso em Osasco acusado de participar de assaltos a farmácias no município e em Carapicuíba declarou à Polícia Militar que havia recebido R$ 500 de um trio de ladrões para dirigir para eles a caminho e na fuga após os crimes.

publicidade

O homem foi preso por policiais militares do 14º Batalhão pouco depois da meia noite desta quarta-feira (17), na avenida Getúlio Vargas, no Jardim Piratininga. De acordo com a PM, uma equipe em patrulhamento suspeitou ao se deparar com um Fiat Mobi com as mesmas características de um carro usado em vários roubos a farmácias em Osasco e Carapicuíba nos últimos dias.

Na abordagem, os PMs encontraram com o condutor a quantia de R$ 534 e um documento feminino, que seria de uma suspeita de participação nos crimes. Questionado sobre a possível participação na série de assaltos a farmácias no último fim de semana, o motorista acabou admitindo que havia recebido R$ 500 para dirigir para um trio de ladrões a caminho dos crimes e na fuga após os assaltos. Os outros criminosos ainda não foram localizados.

publicidade

BARRACO// Na saída do motel, marido foge de bicicleta e amante apanha após flagra da esposa

SUSTO// Carrefour se pronuncia sobre arrastão em loja na Raposo