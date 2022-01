Naiara Azevedo é criticada dentro e fora do BBB 22: “forçada” e “irritante”

A cantora Naiara Azevedo já chegou causando antipatia dentro e fora do BBB 22, que estreou na noite desta segunda-feira (17). O nome da sertaneja está entre os assuntos mais comentados no Twitter, onde internautas a descrevem como “forçada” e “irritante”.

O comportamento de Naiara foi alvo de comentários entre alguns participantes logo nas primeiras horas de confinamento. Em um dos momentos, ela “reclamou” da sujeira na cozinha, soltou o jargão “sou dessas” e foi ignorada pelos brothers.

Durante a madrugada, Naiara pediu para o DJ parar a música para que ela pudesse cantar com Maria, que não gostou do pedido. “Não, Naiara, não vou cantar não, sua louca”, disse a atriz.

Rodrigo e Laís não conseguiram esconder a expressão ao confessarem que não simpatizaram com a cantora. “Sabe aquele rancinho que eu falei que não senti de ninguém da pipoca? Eu senti [com a Naiara]”, disse a médica.

Eslo, Natália e Rodrigo falando q sentiram uma sensação estranha com Naiara, que não sentiram uma coisa boa, ELA ENTROU NO QUARTO, EU AMO BBB!!!!! #BBB22 pic.twitter.com/ERYLax5XWw — Gio. 🧑🏽‍💻#BBB22 (@GiovanneTeamBR) January 18, 2022

Em conversa com Eslovênia, Rodrigo disse que teve “sensação estranha” com a chegada da “mulher dos 50 reais”. A pernambucana disse que ele não foi o único e que ela teve o mesmo sentimento com relação à artista.

o rodrigo com ranço da naiara azevedo nunca gostei tanto de um padrão pic.twitter.com/QOtHiPK9Af — łคcεяdค #BBB22 (@lacerda) January 18, 2022

O “ranço” de Naiara Azevedo já foi sentido dentro e fora do reality. Nas redes sociais, os internautas reagiram à participação da artista, que entrou no BBB 22 em meio à polêmica envolvendo o lançamento de uma música gravada com Marília Mendonça.

“Naiara Azevedo em 15 minutos na casa já garantiu 12 votos na casa. Isso é saber jogar”, escreveu um internauta. “Dia 1 e Rodrigo já votou 3 vezes na Naiara”, disse outro. “Por enquanto Eslovênia é minha favorita porque ela fala mal da Naiara com todo mundo que chega perto dela”, comentou outro.

a naiara copiando os passos da lenda mamacita #BBB22 pic.twitter.com/NnJO2hjSTi — lm ♥︎ 🦄 (@drivestallion) January 18, 2022

A Naiara Azevedo entrando a galera exatamente assim: #BBB22 pic.twitter.com/ajDnx9Fhd9 — Matheus Pasquarelli (@mathpasquarelli) January 18, 2022

trend das reações do participantes com a presença da Naiara Azevedo pic.twitter.com/SlMytB29ff — Deprimida (@Oideprimida) January 18, 2022

Naiara Azevedo em 15 minutos na casa já garantiu 12 votos na casa. Isso é saber jogar #BBB22 — gui sousa (@guilhermesousa) January 18, 2022

a naiara azevedo merece ser a primeira eliminada do bbb pelo simples fato de estar colocando a marilia mendonça, uma pessoa que sempre foi discreta e reservada, no meio de tanta polêmica desnecessária sem ela ao menos estar aqui pra se defender — kaique brasileiro (@kkkkkkaique) January 16, 2022

A Naiara Azevedo já me irritou com 5 segundos de casa. — Fernando Campos (@FCamposoficial) January 18, 2022

Naiara: AVISA QUE EU CHEGUEI PORR4 Ninguém esboçou nenhuma reação KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB22 — Diferentona (@diferentonabr) January 18, 2022

antes de Naiara entrar no bbb 🤡 teve aula com a mamacita #BBB22 pic.twitter.com/EGTiYdy31Z — Felipe Gabriel (@Felipe_gabrielo) January 18, 2022

A Naiara falando pra eles tratarem ela normal independente de ela ser famosa

Realidade: um hit de 2016 que só foi hit por conta da Maiara de Maraísa — Fatou Ndiaye (@fatouoficial) January 18, 2022