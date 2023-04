Novo complexo empresarial em Osasco deve gerar mais de 4 mil empregos, garante Rogério Lins

Um novo complexo empresarial na cidade de Osasco deve atrair novas empresas e gerar mais de 4 mil empregos diretos. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta terça-feira (4), nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, o projeto do complexo está concluído. “Novas empresas já confirmadas vão gerar mais de 4 mil novos empregos diretos. Seguimos nossa missão”, escreveu Lins.

Ainda não foram divulgadas mais informações sobre o projeto. A novidade, no entanto, foi anunciada dias após a divulgação do ranking das melhores cidades para empreender no Brasil. No levantamento, Osasco ocupa a segunda posição, atrás apenas da capital paulista.

Osasco, que tem o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo e o sétimo do país, abriga gigantes da tecnologia, como Mercado Livre, iFood e Rappi, além de reunir empresas como Facily, Shopper, MercadoCar, Bradesco, Havan, entre outras.

Com relação à geração de empregos, a cidade também tem apresentado bons resultados e fechou o mês de fevereiro com saldo positivo de quase 1 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia.