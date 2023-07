Pagou! Belo quita dívida milionária com Denílson após mais de 20 anos

A briga judicial entre o Belo e Denílson de Oliveira, que se estendeu por duas décadas, chegou ao fim. O cantor quitou uma dívida de mais de R$ 7 milhões que tinha com o ex-jogador de futebol.

A informação foi divulgada por Leo Dias ontem (11) em primeira mão. Segundo o jornalista, a briga que envolveu ambos os famosos é decorrente da saída de Belo do grupo de pagode Soweto, nos anos 2000.

Denílson comprou os direitos do grupo, mas depois de um ano, Belo saiu do Soweto e seguiu carreira solo. Com isso, o pentacampeão mundial alegou que Belo teria quebrado o contrato e exigiu na Justiça o pagamento de multa.

O caso se estendeu por 22 longos anos e Denílson chegou a cobrar o músico publicamente muitas vezes. A última decisão judicial é de novembro de 2022, com parecer favorável a Denílson.

Nesta terça (11), a equipe do pagodeiro confirmou a quitação da dívida milionária, mas ele não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

