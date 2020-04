PM e Guarda Municipal vão reforçar fiscalização contra bares abertos em Carapicuíba

O aumento da fiscalização contra estabelecimentos não essenciais, principalmente bares e casas noturnas, que desrespeitem a quarentena do coronavírus em Carapicuíba foi tema de reunião entre o prefeito Marcos Neves e representantes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal nesta segunda-feira (6).

“Temos recebido muitas reclamações de aglomerações nesses tipos de comércio, além da realização de festas, o que não é recomendado. Agora, a PM e GCM vão trabalhar juntas para fiscalizar estabelecimentos que estejam funcionando irregularmente”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Ao anunciar a prorrogação da quarentena por mais 15 dias no estado, o governador João Doria reforçou o pedido para que as Guardas Civis Municipais (GCMs) e a Polícia Militar hajam para evitar aglomerações de pessoas, como forma de combater a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

“Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade de São Paulo será admitida. As Guardas Municipais ou Metropolitanas deverão agir e, se necessário, recorrer à Polícia Militar para que imediatamente possa haver a dissipação de qualquer movimento ou aglomeração de pessoas”, declarou Doria. “Esta é uma deliberação que deverá ser rigorosamente seguida pela população do estado de São Paulo na defesa de suas vidas e de seus familiares”, completou o governador.

Denuncie

“Entendemos que a situação é difícil, mas precisamos da ajuda de todos nesse momento. Denuncie pelo 190 (PM) ou 4183-5229 (GCM). É hora de ficar em casa e respeitar a quarentena para diminuirmos a transmissão do coronavírus e salvarmos vidas”, declarou o prefeito de Carapicuíba.